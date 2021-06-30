Уралвагонзавод отгрузил боевые болиды для "Танкового биатлона"

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) в рамках выполнения Гособоронзаказа отгрузил очередную партию танков Т-72Б3 в адрес Министерства обороны РФ. Техника поступит в войска, а в августе примет участие в соревнованиях "Танковый биатлон".

Как напоминает пресс-служба УВЗ, танк Т-72Б3 разработан специалистами Уральского КБ транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) и принят на вооружение в 2012 году. Целый комплекс модернизаций машины коснулся практически всех систем и позволил значительно улучшить тактико-технические характеристики.

Высокая надёжность, простота конструкции, лёгкость в освоении - основные отличия Т-72Б3. За счёт данных качеств техника прекрасно подходит для обучения и оттачивания мастерства танкистов и потому стала главной машиной для проведения "Танкового биатлона". На "семьдесятдвойках" соревнуются практически все страны-участницы военных соревнований – ежегодно это около 20 сборных.