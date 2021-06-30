30 Июня 2021
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Южно-Сахалинск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

На Сахалине перед прямой линией Путина проведут собрание против принудительной вакцинации

В Южно-Сахалинске на площади ДК Родина состоится собрание против принудительной вакцинации от COVID-19.

О протестном мероприятии в соцсетях сообщили организаторы — Общественная организация "Гражданская позиция 65".

Они отметили, что прививка - дело добровольное. "Нет дискриминации по отказу от вакцинации! Нет обязательной вакцинации! Это наш лозунг и требование!" - говорится в заявлении.

Собрание назначено ровно за час до прямой линии президента РФ Владимира Путина — на 19:00 по местному времени.

Ранее депутат Госдумы РФ от КПРФ Алексей Корниенко направил обращение в прокуратуру с просьбой дать оценку введению на Сахалине обязательной вакцинации некоторых групп населения, пишет Regnum.

Напомним, в Москве 26 июня на акции против обязательной вакцинации было задержано около 10 человек, включая руководителя фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина.

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Теги: сахалин, собрание против принудительной вакцинации



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