На Кубани пять человек погибли в ДТП на трассе

На Кубани пять человек погибли в ДТП с участием трех автомобилей. Еще шесть человек получили серьезные травмы и были госпитализированы, передает Telegram-канал Life Shot.

ЧП произошло в Красноармейском районе на 25-м километре трассы А289 рядом со станицей Новомышастовской.

В аварии участвовали три автомобиля: ВАЗ, Hyundai Accent и Toyota Corolla. Два автомобиля столкнулись лоб в лоб, третью задело, когда столкнувшиеся машины вылетели навстречу движению.