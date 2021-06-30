30 Июня 2021
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Общество В России
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Большинство россиян, сделавших прививку от COVID-19, готовы к ревакцинации

Больше трех четвертей россиян (78%), поставивших прививки от коронавируса, готовы пройти ревакцинацию спустя полгода. Таковы данные опроса, проведенного порталом Superjob.

Однозначно пойдут на ревакцинацию 43%. При этом отрицательно к идее повторной прививки относятся 22% респондентов, но только 6% говорят, что однозначно не будут прививаться еще раз.

Всего в исследовании приняли участие 1600 респондентов, которые сделали прививку от коронавируса в 371 населенном пункте во всех федеральных округах.

Напомним, накануне глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что повторная вакцинация (или первичная вакцинация для переболевших) станет доступна в Росси через полгода после первой. Глава НИЦ им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург рекомендовал при этом прививаться каждые полгода, чтобы поддерживать адекватный уровень антител.

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Теги: ревакцинация, россияне, опрос, прививка от коронавируса



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