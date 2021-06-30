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Общество Пермский край
Пермь набережная (2019) | Фото: Накануне.RU

В Перми утверждён порядок реализации имущества УДС "Молот"

"Промсвязьбанк" не смог возглавить реализацию имущественного комплекса универсального дворца спорта "Молот", который входит в конкурсную массу "Мотовилихинских заводов". Конкурный управляющий должен продать УДС на торгах с начальной ценой в 702 млн руб., а если они не состоятся, то её надо постепенно снизить до 45% от начальной стоимости. Такая позиция не устроила банк, однако она может быть выгодна краевым властям, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Такой порядок, отмечает "Ъ-Прикамье", устраивает краевые власти – они заложили на это 300 млн руб., и им выгодно дождаться снижения стоимости. Конкурсный управляющий ранее направил предложения о порядке реализации имущества в адрес ПАО "Промсвязьбанк", но ответа не получил, после чего обратился в суд с заявлением о разрешении разногласий и утверждении предложенного им порядка реализации. Как указывается в судебном акте, кредитное учреждение предложило своего оператора по проведению торгов (ЭТП "Мета-Инвест"), а также нанять и организатора торгов (ООО "Бизнес клуб "Империя""). Также "Промсвязьбанк" заявил, что считает нецелесообразным включение в положение о торгах их проведение путем публичного предложения. В итоге суд утвердил продажу имущества одним лотом за 702 млн руб., как и предлагал конкурсный управляющий.

Напомним, в начале мая губернатор Дмитрий Махонин, прибыв на "Мотовилихинские заводы", сообщил о планах краевых властей по выкупу УДС "Молот" в собственность субъекта. "Самое главное – оперативно произвести реконструкцию данного спортивного сооружения, чтобы жители, прежде всего Мотовилихинского района Перми, могли его полноценно использовать для занятий хоккеем, баскетболом, фигурным катанием и другими видами спорта", - сказал тогда Махонин.

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Теги: УДС Молот, Мотовилихинские заводы, конкурсная масса



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