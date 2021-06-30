Определились все четвертьфиналисты Евро-2020

На чемпионате Европы-2020 по футболу ночью завершилась стадия 1/8 финала турнира.

Сборная Украины в сложнейшем матче переиграла сборную Швеции. В основное время игра завершилась со счётом 1:1. На гол Александра Зинченко шведы ответили точным ударом Эмиля Форсберга. Встреча перешла в овертайм, где на 99-й минуте игрок скандинавской сборной Маркус Даниэльсон заработал удаление. Украинцы сумели дожать соперников и не доводить матч до серии пенальти: на 121-й минуте игры точным ударом головой отличился вышедший на замену Артём Довбик.

В другом матче дня сборная Англии со счётом 2:0 переиграла сборную Германии.

Первые два матча четвертьфинальной стадии состоятся в пятницу, 2 июля, где в Петербурге сыграют сборная Швейцарии и сборная Испании, а в Мюнхене встретятся сборные Бельгии и Италии. В субботу, 3 июля, сборная Чехии и сборная Дании будут играть свой матч в Баку, а в Риме состоится встреча Украины и Англии.