30 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
прием как слышно экзамен студент операция ы (2011) | Фото: http://www.uralstudent.ru/

На Среднем Урале найден студент, пропавший по пути на экзамен

На Среднем Урале найден пропавший 18-летний студент Владимир Пастухов.

Ранее сообщалось, что 28 июня молодой человек отправился из Березовского на экзамен в Екатеринбург, где он учится в техникуме. После этого студент внезапно исчез и на экзамене не появился, а связь с ним пропала. Родственники забили тревогу.

Розыском пропавшего занимались полиция Березовского и поисковый отряд "Прорыв". Как сообщили Накануне.RU в отряде, в итоге Владимир нашелся.

"Найден, жив", - рассказали поисковики, не став уточнять подробностей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно пропавший в Екатеринбурге школьник нашелся под кроватью у своего друга.

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Теги: студент, розыск, Средний Урал



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