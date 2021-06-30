На Среднем Урале найден студент, пропавший по пути на экзамен

На Среднем Урале найден пропавший 18-летний студент Владимир Пастухов.

Ранее сообщалось, что 28 июня молодой человек отправился из Березовского на экзамен в Екатеринбург, где он учится в техникуме. После этого студент внезапно исчез и на экзамене не появился, а связь с ним пропала. Родственники забили тревогу.

Розыском пропавшего занимались полиция Березовского и поисковый отряд "Прорыв". Как сообщили Накануне.RU в отряде, в итоге Владимир нашелся.

"Найден, жив", - рассказали поисковики, не став уточнять подробностей.

Как сообщало Накануне.RU, недавно пропавший в Екатеринбурге школьник нашелся под кроватью у своего друга.