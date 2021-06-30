Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ своего фрегата в Черном море

Минобороны Нидерландов обвинило российские истребители и бомбардировщики в небезопасных действиях вблизи фрегата Evertsen, находившегося 24 июня в Черном море недалеко от Крыма.

Ведомство утверждает, что российские самолеты в течение нескольких часов на опасно близком расстоянии совершали пролеты над Evertsen, имитируя атаки на фрегат, пишет Regnum.

Минобороны России пояснило, что нидерландский корабль изменил курс и направлялся в сторону Керченского пролива. Самолеты ВКС РФ Су-30 и Су-24 были подняты в воздух, чтобы не допустить нарушения границ страны.

В министерстве уточнили, что пролет был на безопасном расстоянии от нидерландского фрегата. Ведомство опубликовало видео, на котором голландский военный корабль движется в сторону Керченского пролива.

Напомним, 23 июня Минобороны России заявило о вторжении эсминца Defender в российские территориальные воды у мыса Фиолент в Крыму.

По данным российских военных, британский корабль вошел в воды РФ на три километра и не реагировал на предупреждения. Поэтому бомбардировщик Су-24 сбросил четыре осколочно-фугасные бомбы по курсу движения судна. Также сообщалось, что предупредительную стрельбу открывал пограничный сторожевой корабль.