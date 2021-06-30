"Завтра встретимся, готовьте коньяк": Роскосмос опубликовал переговоры погибшего экипажа "Союз-11"

Роскосмос опубликовал переговоры членов экипажа космического корабля "Союз-11" Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева с измерительным пунктом перед запуском.

Переговоры ранее были засекречены. Экипаж, напомним, погиб в ходе возвращения с орбитальной станции "Салют" 50 лет назад.

Космонавт Волков сообщил в ЦУП об успешной отстыковке от станции: "Прошло разделение,... Визуально наблюдаем расхождение. Станция пошла слева от нас, с разворотом".

"Начали ориентацию. Справа висит дождь. Здорово летит, красиво!" - также сказал космонавт.

Как говорится в документах на сайте "Роскосмоса", последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова. "Завтра встретимся, готовьте коньяк". После этого космонавты приступили к спуску и выключили связь.

Напомним, 30 июня 1971 года космонавты погибли при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата на большой высоте. Конструкция корабля не предусматривала скафандров для экипажа.

Корабль штатно вошел в плотные слои атмосферы, там сработала парашютная система и включились двигатели мягкой посадки. Полет завершился в заданном районе. Поисковая группа обнаружила экипаж без признаков жизни.

В кабине "Союза-11" были включены все передатчики и приемники. Плечевые ремни у всех троих членов экипажа были отстегнуты.

Причиной трагедии стал открывшийся вентиляционный клапан в спускаемом аппарате. Этот клапан штатно открывается при парашютировании для выравнивания забортного атмосферного давления с давлением в спускаемом аппарате. Других отклонений от нормы специалисты не обнаружили.

Космонавты пытались ликвидировать утечку воздуха, но давление внутри корабля упало, они потеряли сознание.

После катастрофы последовал 27-месячный перерыв в запусках кораблей "Союз". За это время были пересмотрены многие концепции: компоновка органов управления корабля была сделана более эргономичной; операции выведения на орбиту и спуска на Землю стали проводить только в скафандрах "Сокол", экипаж стал состоять из двух человек.