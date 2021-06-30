Аэропорт Магнитогорска продали за 1 млрд рублей

Победителем торгов на покупку 100% акций АО "Международный Аэропорт Магнитогорска" Признана компания "Ретранс", которая купила актив за 999,89 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского аукционного дома.

Напомним, аэропорт выставили на торги в мае. В собственности аэропорта находятся 20 земельных участков общей площадью 41,9 га, 59 зданий и одно воздушное судно. Часть имущества сейчас сдана в аренду. Начальная цена составляла 113,89 млн рублей.

На участие в торгах было допущено шесть претендентов. В ходе аукциона цена выросла в 8,7 раз до 999,89 млн рублей.

Победителем стало АО "Ретранс". Компания зарегистрирована в Екатеринбурге и является учредителем ООО "Оператор Тобольск", ООО "Аэропорт Тобольск" и ООО "Уренгойаэроинвест".