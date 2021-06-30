30 Июня 2021
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Политика В России
Российская партия пенсионеров, РПП, флаг (2015) | Фото: Накануне.RU

Партия пенсионеров определилась с кандидатами в Госдуму

29 июня Партия пенсионеров провела свой предвыборный съезд, на котором выдвинула своих кандидатов в Госдуму.

За исключением сторонницы бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сенатора Елены Грешняковой, среди них не оказалось ярких и широко известных фамилий. По словам самих партийцев, им выгоднее было бы не участвовать в выборах, но обязывает ответственность перед страной.

В случае прохождения партии в Госдуму председатель центрального совета партии, бывший сотрудник Администрации президента Владимир Бураков пообещал бороться с бедностью и добиваться принятия особого Социального кодекса.

Лидер московского списка партии, директор центра полевых исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин призвал прекратить ставить «стариков» в позицию «жалобщиков» и призвал к осмысленному вовлечению их в публичную повестку, пишет "Коммерсант".

Ранее Центральная избирательная комиссия России определила 14 политический партий, которые могут не собирать подписи избирателей, чтобы принять участие в выборах в Госдуму.

"Парламентская льгота" предоставляется партиям, чей список был допущен к распределению мандатов в Государственной Думе или региональных органах законодательной власти.

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Теги: Партия пенсионеров, выборы, Госдума



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