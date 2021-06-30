30 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Каменске-Уральском "ВАЗ-21140" сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП

В Каменске-Уральском выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина-пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 29 июня около 17 часов на 109 км трассы Екатеринбург - Шадринск-Курган водитель допустил наезд на пешехода, 77-летнюю женщину, которая переходила дорогу вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. После столкновения женщину отбросило под колеса встречной автомашины "Киа Спектра".

В ходе розыскных мероприятий в лесополосе была обнаружена брошенная автомашина "ВАЗ-21140" с механическими повреждениями. Позже были задержаны двое мужчин, ехавшие в данной автомашине.

Кто из них был водителем, предстоит выяснить следователю. У мужчин имели признаки опьянения.

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Теги: ДТП, авария



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