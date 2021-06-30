30 Июня 2021
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Политика В России
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

В Москве не ждут быстрой разрядки отношений с США

Для улучшения отношений между Россией и США после саммита в Женеве нужно время.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это как запущенная болезнь, вы начинаете принимать лекарство, и эффект наступает только через несколько дней, так же и здесь". По словам пресс-секретаря российского президента, разрядка и "скромная тенденция к появлению конструктивизма" появятся через "какое-то количество месяцев", сообщает РИА "Новости".

Напомним, встреча лидеров России и США состоялась в Женеве по инициативе Байдена. Беседа длилась с глазу на глаз, и, по словам Путина, была конструктивной. Как сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, Байден указал Путину "ясные пределы" неприемлемых действий России в сфере хакерских атак.

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Теги: США, Россия



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