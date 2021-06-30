30 Июня 2021
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Общество В России
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков (2020) | Фото: ТюмГУ

Вузам рекомендовано проводить выпускные онлайн

Власти России рекомендуют высшим учебным заведениям страны проводить выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемической обстановки из-за эпидемии коронавируса в том, или ином регионе.

10 июля Министерство науки и высшего образования проведет всероссийский онлайн-выпускной. Его трансляция состоится в популярных социальных сетях, а также на федеральном канале. Глава Минобрнауки Валерия Фальков попросил ректоров взять этот вопрос на особый контроль.

Кроме того, ректоры подведомственных Минобрнауки вузов должны до 25 августа обеспечить иммунизацию от COVID-19 сотрудников, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав России призвал студентов привиться от коронавируса до 1 июля

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Теги: вузы, выпускные, коронавирус



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