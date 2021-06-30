Вузам рекомендовано проводить выпускные онлайн

Власти России рекомендуют высшим учебным заведениям страны проводить выпускные вечера в онлайн-формате вне зависимости от эпидемической обстановки из-за эпидемии коронавируса в том, или ином регионе.

10 июля Министерство науки и высшего образования проведет всероссийский онлайн-выпускной. Его трансляция состоится в популярных социальных сетях, а также на федеральном канале. Глава Минобрнауки Валерия Фальков попросил ректоров взять этот вопрос на особый контроль.

Кроме того, ректоры подведомственных Минобрнауки вузов должны до 25 августа обеспечить иммунизацию от COVID-19 сотрудников, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав России призвал студентов привиться от коронавируса до 1 июля