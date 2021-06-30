Российские банки начнут тестировать цифровой рубль в 2022 году

12 банков России, среди которых Сбербанк и ВТБ, в январе 2022 года начнут тестировать цифровой рубль.

Как сообщили Накануне.RU в Центробанке РФ, по итогам тестирования создадут план внедрения цифрового рубля в финансовую систему страны. Завершить создание прототипа платформы планируется в декабре. Тестирование рассчитано на весь предстоящий год.

Как сообщалось, Центробанк хочет создать новую форму национальной валюты – "цифровой рубль", по задумке он объединит преимущества наличных и безналичных денег.