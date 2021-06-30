30 Июня 2021
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Происшествия За рубежом
индонезия карта (2007) | Фото: www.ptsgroup.ru

У берегов индонезийского Бали затонул пассажирский паром

В Индонезии у берегов острова Бали затонул паром KMP Yunice.

На его борту находились 41 пассажир и 15 членов экипажа. В результате происшествия погибли шесть человек. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. Известно, что судно следовало с острова Ява.

В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. Выясняется, были ли на борту парома россияне, сообщает РИА "Новости".

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Теги: Индонезия, паром, крушение



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