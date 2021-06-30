30 Июня 2021
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Наука и техника В России
грузовой корабль Прогресс МС 09 (2018) | Фото: Roscosmos.ru

Космический корабль "Прогресс" доставит груз на МКС

30 июня ракету-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-17" запустят к МКС.

Старт намечен на 02:27 мск. Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Поиск" запланирована на 2 июля. Грузовой корабль доставит на станцию топливо, воду, кислород, а также оборудование.

На ракету-носитель "Союз-2.1а" нанесена символика Чувашии и изображение уроженца региона - летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева. Также на головном обтекателе находится изображение к 75-летию Ракетно-космической корпорации "Энергия".

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Теги: МКС, космос



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