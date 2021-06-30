30 Июня 2021
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Дезинфицирующие средства в ресторане (2020) | Фото: Накануне.RU

В Чувашии в общепите создадут свободные от коронавируса зоны

В Чувашии с 1 июля с 1:00 до 6:00 ограничат время работы заведений общепита за исключением тех, которые занимаются обслуживанием навынос и придорожным сервисом.

Кроме того, в кафе и ресторанах будут создаваться свободные от коронавируса зоны. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев. Посетители должны будут предъявить документ о проведении вакцинации от COVID-19 или отрицательнsq ПЦР-тест, пишет "Коммерсант".

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, по которому с 28 июня заведения общественного питания столицы смогут посещать только посетители, имеющие защиту от коронавируса. Впрочем, непереболевшим и не вакцинированным тоже можно в рестораны, но со справкой.

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Теги: Чувашия, коронавируса, общепит



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