После вспышки коронавируса в детском лагере в Туве заведено уголовное дело

После вспышки COVID-19 в детском лагере "Байлак" в Туве заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили Накануне.RU в региональном отделении СКР, заразились 68 из 162 детей, а также 9 из 33 сотрудников.

С 11 июня к врачу-педиатру лагеря с разными жалобами обратились 35 детей, однако врач не изолировал их в нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 24 июня у 68 детей и девяти работников выявили COVID-19.

По словам главы республики Владислава Ховалыга, медработники лагеря продолжали самостоятельно лечить детей. Начальник и вожатые лагеря также нарушали антиковидные меры.

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