Десятка нейтральных. Какие легкоатлеты из России выступят на ОИ в Токио

Накануне стали известны имена десятерых спортсменов, которых президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал включить рабочей группе в заявку на Олимпийские игры в Токио (Япония). Рабочая группа утвердила список.

Напомним, что в начале 2021-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) установила для ВФЛА лимит – 10 спортсменов на международных топ-соревнованиях: чемпионатах мира и Европы, а также Олимпийских играх. Это связано с тем, что ВФЛА продолжительное время лишена полноценного статуса в World Athletics.

Список легкоатлетов выглядит следующим образом:

Илья Иванюк (прыжки в высоту),

Анжелика Сидорова (прыжки с шестом),

Михаил Акименко (прыжки в высоту),

Дарья Клишина (прыжки в длину),

Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),

Илья Шкуренёв (десятиборье),

Василий Мизинов (спортивная ходьба),

Мария Ласицкене (прыжки в высоту),

Эльвира Хасанова (спортивная ходьба),

Валерий Пронкин (метание молота).

Спортивный эксперт, член экспертного совета по физической культуре и спорту при Уполномоченном по правам человека в РФ, экс-член президиума ВФЛА Алексей Кустов считает, что радоваться квоте в 10 человек позорно, тем более, что все они будут выступать в нейтральном статусе. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.

– Почему мы согласились на квоту в 10 человек?

– Наша Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА), на мой взгляд, находится под внешним управлением. Представители Себастьяна Коу, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), заставили создать в ВФЛА рабочую группу из пяти человек – это нонсенс. World Athletics обязал ввести в рабочий орган федерации по восстановлению Маргариту Пахноцкую (ранее она работала топ-менеджером Российского антидопингового агентства (РУСАДА), - прим.). Зачем? Для чего?

Стоить напомнить также, что ВФЛА ежеквартально платит в казну World Athletics порядка 300 тыс. долларов. Государство перевело в общей сложности около 2 млн долларов штрафных санкций World Athletics. Эти деньги пошли на призовые на чемпионатах мира. То есть нашими деньгами распоряжаются как хотят.

– Почему только 10 людям разрешили участвовать на Олимпийских играх?

– Они могли бы и двух людей разрешить. Почему на последней Олимпиаде выступала только Дарья Клишина? Никакой логики в этой цифре нет. Могло быть 11, могло быть 50.

– Нейтральный статус получили 123 спортсмена из России. То есть формальное право поехать на ОИ в Токио имеют они все. Понятно, что при учёте олимпийского норматива. Но почему искусственно уменьшили заявку до 10? Ведь раньше наша квота выглядела гораздо больше.

– Это такое наказание. Они специально задумали, чтобы был раздрай внутри нас. Чтобы грызлись за эти места. Раньше всегда наша команда была представлена в гораздо большем составе, за исключением последних игр в Рио.

– Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал значительным шагом вперед получение 10 лицензий для российских легкоатлетов с нейтральным статусом для выступления на Олимпийских играх в Токио. Как можете прокомментировать его слова?

– Я считаю, это не шаг вперёд, а шаг назад. Это унижение всех заслуг российских и советских спортсменов. И, конечно, минус работе как Матыцина, так и главы Олимпийского комитета РФ Позднякова. Именно они и не дорабатывают. Матыцину надо что-то говорить, вот он и говорит. Только куда этот шаг вперёд? В неизвестность? В небытие? Тогда правильно.

– Как оцените этот список?

– Вот, например, Дарья Клишина. У меня есть много вопросов по ней. Сегодня она живёт и тренируется в США. Она не выступала ни на чемпионате России, ни на международных соревнованиях. Почему она едет? Почему наши её включают в список? Есть устав. Человек должен приехать – показать результат.

Я переживаю за Марию Ласицкене. Я уже говорил, что она не совсем тем занимается (спортсменка часто выступает в прессе, критикуя спортивных чиновников, - прим.). У неё была травма и непонятно, в какой форме она находится сейчас.

Что касается остальных, то это боевой состав едет. Лучшие из лучших. Меня радуют прыгуны в высоту – это Илья Иванюк и Михаил Акименко. Они “кровь из носу” должны быть в призёрах. Анжелика Сидорова должна быть тоже рядом. Я надеюсь, что ей улыбнётся удача. Илья Шкуренёв достойно выступает в последние годы.

В этот список не попал Тимур Моргунов (прыжки в высоту). Ему до сих пор почему-то не дали нейтрального статуса.

Но самое главное, я хочу напомнить, что наша команда будет выступать без флага и гимна. Мы уже, к сожалению, к этому привыкли.

– Правильно я понимаю, что все спортсмены в списке, так или иначе, должны бороться за медали?

– Валерий Пронкин с его результатом в 76 метров вряд ли сможет бороться за высокие места. Да, он был вторым на ЧМ, но в 2017 году, а сегодня 2021 год.

Что касается Шубенкова, то посмотрим, как он пробежит. Это очень сложный технический вид спорта и одно неправильное движение может всё поломать.

По Василию Мизинову и Эльвире Хасановой очень сложно сказать. Напомню, что весь негатив в нашей лёгкой атлетике начался именно со спортивной ходьбы и длится уже с 2015 года.

Ну и хочу добавить, что на фоне коронавируса на ОИ не все приедут здоровыми и готовыми к стартам. Не всё же можно отследить. Сегодня кто-то чихнул, а завтра ты не вышел на старт. На фоне всего этого где-то может выиграть кто-то случайный. От этого результаты могут стать более непредсказуемыми.

***

Добавим, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.