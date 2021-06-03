04 Июня 2021
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Роман Протасевич (2021) | Фото: Белорусское телевидение

Сооснователь Nexta поведал об "уральском" спонсоре и планах "зайти" в Россию

Сооснователь телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, который был арестован после посадки в Белоруссии лайнера Ryanair, заявил о том, что в дальнейшем Nexta планировали задействовать на российском направлении оппозиционной работы.

В Белоруссии вышло интервью с бывшим главредом телеграм-канала, который занимался координацией оппозиционеров.

Протасевич рассказал, что в провокации с посадкой рейса Ryanair подозревает Даниила Богдановича, сотрудника штаба Светланы Тихановской. Он также полностью признал вину по статье 342 Уголовного кодекса Белоруссии — в организации массовых беспорядков.

Протасевич заявил, что внутри белорусской оппозиции рассматривался силовой сценарий захвата власти. Со слов блогера, якобы он говорил об этом лично с Тихановской. Существовало 4-5 групп, которые могли взять власть силой.

Другим его откровением стало то, что телеграм-канал Nexta долгое время финансировал некий российский олигарх, в названии компании которого есть слово "Урал" и она связана с горнодобычей.

По его словам, в один момент канал начал принимать читательские пожертвования, и крупная российская компания стала регулярно осуществлять внушительные переводы. Протасевич не смог вспомнить ее названия, однако, с его слов, он "где-то читал, что ее владелец является конкурентом Михаила Гуцериева".

Наконец, сооснователь канала рассказал, что после завершения активной части белорусских протестов канал NEXTA Live планировали перевести на российскую повестку. Этим самым, как подметили наблюдатели, он подтвердил одно из высказываний Александра Лукашенко о том, что белорусский сценарий планировалось применить и в России.

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Теги: Nexta, Роман Протасевич



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