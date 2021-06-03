03 Июня 2021
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Сергей Нетиевский, Уральские пельмени (2018) | Фото: youtube.com/Уральские пельмени

Суд отказал "Уральским пельменям" в пересмотре дела с Нетиевским

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский снова одержал победу над творческим коллективом в суде. Как сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Свердловской области участникам шоу отказали в пересмотре решения, по которому с Нетиевского не стали взыскивать около 40 млн руб.

Апелляцию артисты подали в связи вновь открывшимся обстоятельствам. Речь идет о споре с коллективом из-за 1 млн рублей. Ранее экс-директор шоу прокомментировал решение суда, который встал на его сторону по данному вопросу.

Напомним, что это далеко не первый суд между актерами и бывшим руководством. Ранее "Уральские пельмени" выиграли у Сергея Нетиевского многолетний спор из-за телепрограмм.

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Теги: Нетиевский, Уральские пельмени, суд, апелляция



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