А результате обрушения дома под Воронежем погибло трое детей

В Воронежской области в селе Копанище в результате обрушения плиты перекрытия недостроенного дачного дома погибло трое детей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его словам всем погибшим от 7 до 12 лет. Их тела были обнаружены под завалами дома.

Ранее МЧС РФ сообщало о вероятности нахождения детей под завалами. Информация о происшествии поступила в службу 112 в 18:10. На месте происшествия были задействованы расчеты местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда города Лиски, бригады скорой медпомощи, а также тяжелый кран для разбора завала.