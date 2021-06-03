03 Июня 2021
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Происшествия Воронежская область
МЧС, спасатели (2016) | Фото:Накануне.RU

А результате обрушения дома под Воронежем погибло трое детей

В Воронежской области в селе Копанище в результате обрушения плиты перекрытия недостроенного дачного дома погибло трое детей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его словам всем погибшим от 7 до 12 лет. Их тела были обнаружены под завалами дома.

Ранее МЧС РФ сообщало о вероятности нахождения детей под завалами. Информация о происшествии поступила в службу 112 в 18:10. На месте происшествия были задействованы расчеты местной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда города Лиски, бригады скорой медпомощи, а также тяжелый кран для разбора завала.

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Теги: завал, обрушение, дети, смерть



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