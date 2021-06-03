Оппозиционного политика Гудкова освободили из под стражи

Экс-депутата Госдумы и оппозиционного политика Дмитрия Гудкова, задержанного по подозрению в причинении имущественного ущерба, освободили из под стражи. Об этом сообщает Telegram-канал "Baza" со ссылкой на супругу освобожденного.

По ее словам, Гудкова высадили у Макдональдса на Пушкинской. Срок его задержания исток в 19.40 и до этого времени ему не была избрана мера пресечения.

Напомним, что 1 июня против экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова было возбуждено уголовное дело об участии в нежелательной в России организации. Обыски и оперативные мероприятия прошли у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, у Дмитрия Гудкова и у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России" - организации, которая признана нежелательной на территории РФ и недавно прекратила свою деятельность. Позже Краснодарский суд арестовал Андрея Пивоварова до 31 июля.

При этом в Кремле считают, что задержания оппозиционеров по уголовным делам не влияют на инвестиционный фон с учетом начинающегося в Санкт-Петербурге международного экономического форума.