03 Июня 2021
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Общество Свердловская область Тюменская область
Пожарные, которые чудом спаслись от лесного пожара в Вагайском районе Тюменской области (2021) | Фото: t.me/umoora72

Уральским пожарным, помогающим в тушении тюменских лесов, могут выделить путевки в санатории

Уральские пожарные десантники, отправившиеся в Тюменскую область помогать с тушением лесных пожаров, получат особую награду от главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом губернатор написал в своем Instagram, отметив, что в качестве поощрения героям могут выделить путевки в санатории.

"Еще в середине мая группа наших пожарных десантников попала в чрезвычайную ситуацию, помогая тушить пожар в соседней Тюменской области. Для наших регионов помогать друг другу – обычное дело. У нас обстановка была под контролем. А тюменские леса горели сильно, и парашютисты Уральской авиабазы из Свердловской области направились туда. Но попали в зону верхового пожара", - рассказал губернатор.

Глава региона отметил героизм пожарных, которые оказались окружены стеной горящего леса и были вынуждены укрыться в воде. По его словам, хоть ситуация и была смертельно опасной, все спасатели живы и здоровы. Сгоревшие вещи, инвентарь и рации правительство героям возместит.

"Уральских десантников-героев нужно обязательно поощрить. Прошу коллег представить их к наградам. И отдельно подумать, как и где они смогут отдохнуть, восстановить силы после сложного пожароопасного сезона. Выделить ребятам путёвки в санатории", - написал Куйвашев.

Напомним, что в мае в Тюменской области сложилась сложнейшая ситуация с лесными пожарами, в регионе действовало более 60 пожаров площадью 24 тыс. га, они вплотную подходили к Тюмени, уничтожали садовые товарищества и угрожали предприятиям. На тушение горящих лесов приезжали пожарные из других регионов страны.

1 июня губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении особого противопожарного режима до 20 июня.

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Теги: пожарные, тюменские леса, Куйвашев, поощрение, путевки



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Ранее 01.06.2021 12:34 Мск В Тюменской области пожарные час провели в ледяной воде, спасаясь от огня

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