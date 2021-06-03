Уральским пожарным, помогающим в тушении тюменских лесов, могут выделить путевки в санатории

Уральские пожарные десантники, отправившиеся в Тюменскую область помогать с тушением лесных пожаров, получат особую награду от главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом губернатор написал в своем Instagram, отметив, что в качестве поощрения героям могут выделить путевки в санатории.

"Еще в середине мая группа наших пожарных десантников попала в чрезвычайную ситуацию, помогая тушить пожар в соседней Тюменской области. Для наших регионов помогать друг другу – обычное дело. У нас обстановка была под контролем. А тюменские леса горели сильно, и парашютисты Уральской авиабазы из Свердловской области направились туда. Но попали в зону верхового пожара", - рассказал губернатор.

Глава региона отметил героизм пожарных, которые оказались окружены стеной горящего леса и были вынуждены укрыться в воде. По его словам, хоть ситуация и была смертельно опасной, все спасатели живы и здоровы. Сгоревшие вещи, инвентарь и рации правительство героям возместит.

"Уральских десантников-героев нужно обязательно поощрить. Прошу коллег представить их к наградам. И отдельно подумать, как и где они смогут отдохнуть, восстановить силы после сложного пожароопасного сезона. Выделить ребятам путёвки в санатории", - написал Куйвашев.

Напомним, что в мае в Тюменской области сложилась сложнейшая ситуация с лесными пожарами, в регионе действовало более 60 пожаров площадью 24 тыс. га, они вплотную подходили к Тюмени, уничтожали садовые товарищества и угрожали предприятиям. На тушение горящих лесов приезжали пожарные из других регионов страны.

1 июня губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о продлении особого противопожарного режима до 20 июня.