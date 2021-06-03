Суд оставил без удовлетворения иск историка-расчленителя Соколова к публицисту Понасенкову

Савеловский суд Москвы отказал в удовлетворении иск осужденного на 12,5 лет историка-расчленителя Олега Соколова к его заклятому врагу Евгению Понасенкову. Об этом сообщает пресс-служба суда. Экс-доцент считает публициста виноватым в своем нервном срыве.

Таким образом Соколов хотел добиться опровержения обвинений Понасенкова, который тот высказал в видеороликах 2018 г. в адрес историка. Конкретно он обвинил бывшего доцента в краже научных концепций, плагиате текста, организации избиения студентов на лекции, и многочисленных оскорблениях.

Напомним, по версии обвинения, в ноябре 2019 г. Соколов в ходе ссоры четыре раза выстрелил своей сожительнице, аспирантке Анастасии Ещенко в голову, затем расчленил ее тело и по частям пытался избавиться от него. Когда Соколов пытался утопить в реке Мойки руки девушки, он свалился в воду. Его вытащили и обнаружили, что при себе у историка имеются части человеческого тела.

В декабре в Октябрьском суде Санкт-Петербурга огласили приговор по делу 64-летнего историка экс-доцента СПбГУ и одного из основателей реконструкторского движения России. Он приговорен к заключению на 12 с половиной лет (по ч.1 ст.222 УК РФ - 1,5 года, по ч.1 ст.105 УК РФ - 12 лет) лишения свободы в колонии строгого режима с зачетом пребывания в СИЗО (чуть больше года).