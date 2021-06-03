Евгений Пригожин прислал африканским детям 30 тонн тульских пряников

Почти 30 тонн тульских пряников раздадут малообеспеченным юным суданцам. Сладкие подарки из России в восточноафриканское государство отправил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Сотрудники волонтерской организации в Хартуме распределяют коробки с гостинцами по детским учреждениям. Сладкие наборы вручат не только юным жителям столицы, но и детям из других регионов. Гуманитарная помощь дойдет до самых бедных семей в различных городах и штатах страны.

Евгений Пригожин не в первый раз организовывает акцию по доставке гуманитарной помощи в восточноафриканское государство. Ранее нуждающимся суданцам раздавали продуктовые наборы, сахар и муку. В прошлом году страна получила из РФ аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, медикаменты и тесты на COVID-19.