03 Июня 2021
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африка, дети, цар,лп (2021) | Фото: pixabay.com

Евгений Пригожин прислал африканским детям 30 тонн тульских пряников

Почти 30 тонн тульских пряников раздадут малообеспеченным юным суданцам. Сладкие подарки из России в восточноафриканское государство отправил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Сотрудники волонтерской организации в Хартуме распределяют коробки с гостинцами по детским учреждениям. Сладкие наборы вручат не только юным жителям столицы, но и детям из других регионов. Гуманитарная помощь дойдет до самых бедных семей в различных городах и штатах страны.

тульский пряник, сладости, пряники, тула, туризм(2021)|Фото: tourister.ru/ Татьяна Лискер

Евгений Пригожин не в первый раз организовывает акцию по доставке гуманитарной помощи в восточноафриканское государство. Ранее нуждающимся суданцам раздавали продуктовые наборы, сахар и муку. В прошлом году страна получила из РФ аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, медикаменты и тесты на COVID-19.

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Теги: евгений пригожин, судан, гуманитарная помощь, тульские пряники



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