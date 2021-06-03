03 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

1,5 года колонии получил первый фигурант дела о прослушке политиков в Екатеринбурге

Кировский районный суд вынес приговор в отношении одного из фигурантов преступной группы в деле о незаконной прослушке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчина стал первым осужденным фигурантом по данному делу и получил 1 год 4 месяца и 15 дней, которые проведет в исправительной колонии строгого режима.

На данный момент под стражей находится еще четыре фигуранта, которые были фиктивно трудоустроены в управляющие компании Екатеринбурга. Преступная группировка занималась тем, что прослушивала телефонные разговоры чиновников городской администрации, депутатов гордумы, региональных властей и представителей крупных компаний.

Первому осужденному вменялись: ч. 3 ст. 30 ("Покушение на преступление"), ч. 1 ст. 138 ("Нарушение тайны телефонных переговоров") и ч. 4 ст. 327 ("Подделка документов с целью скрыть другое преступление") УК РФ.

Напомним, что в конце марта текущего года силовики провели серию обысков одновременно по 13 адресам в Екатеринбурге, где проживали предполагаемые фигуранты преступной группы, замешанные в незаконной прослушке. Предполагается, что речь идет о слежке за главой Центра управления регионом Ильей Захаровым, спикером гордумы Игорем Володиным, предпринимателем Виталием Кочетковым и депутатом Екатеринбурга Анатолием Шараповым в интересах одного из парламентариев уральской столицы.

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Теги: прослушка, политики, суд, Екатеринбург



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