100 инновационных минераловозов поставит НПК «Объединенная Вагонная Компания» для ПАО «Уралкалий». Договор подписан в рамках ПМЭФ.

ПАО «Уралкалий» - один из крупнейших мировых производителей калия, и Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» подписали договор на площадке Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент Накануне.RU. Договор о поставке 100 инновационных минераловозов.

Генеральный директор ПАО "Уралкалий" Виталий Лаук отмечает:"Уралкалий" эксплуатирует инновационные минераловозы производства Тихвинского вагоностроительного завода с 2015 года. В настоящее время в парке Компании насчитывается более 1,5 тысячи таких вагонов, хорошо зарекомендовавших себя, прежде всего, с точки зрения надежности. Их использование для нас экономически целесообразно с учетом перспектив увеличения пропускной способности как самой сети РЖД, так и подъездных путей наших рудоуправлений и собственного портового терминала".

Согласно подписанного сегодня договора, Объединенная Вагонная Компания поставит «Уралкалию» в 2021 году 100 вагонов-хопперов модели 19-9835-01 повышенной грузоподъёмности производства Тихвинского вагоностроительного завода с увеличенным межремонтным пробегом между плановыми сроками ремонта. Компания "Уралкалий" приобретает очередную партии инновационных вагонов в рамках реализации долгосрочной стратегии развития вагонного парка «Уралкалия». Приобретение позволит компании обеспечить стабильную поставку продукции потребителям.

Генеральный директор НПК «Объединенная Вагонная Компания» Тимофей Хряпов так прокомментировал подписание документа: "Уралкалий" является нашим давним партнером и был в числе первых компаний, которые поверили и уже убедились на практике в эффективности грузовых вагонов нового поколения нашего производства. Мы ценим сложившиеся партнерские отношения между нашими компаниями и надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества".