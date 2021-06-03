03 Июня 2021
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контрафактные товары, символика FIFA, таможня (2018) | Фото: Екатеринбургская таможня

Эксперты: до 80% кабеля в розничной продаже на Урале – фальсификат

До 80% кабельно-проводниковой продукции в розничных сетях Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени не соответствуют ГОСТу, к такому выводу пришли эксперты, проведя контрольные закупки и исследования образцов. Эксперимент проводили представители Росстандарта, EL-Комитета ассоциации производителей строительных материалов (НОПСМ), а также региональные отделения ТПП России.

Эксперты купили 30 образцов пяти торговых марок в двух торговых сетях, занимающих около 50% рынка электротехники в России. Выбор пал на изделия, на качество которых чаще всего жалуются потребители. В итоге выяснилось, что 8 из 10 изделий, направленных на экспертизу, не соответствуют требованиям безопасности техрегламента Таможенного союза.

"Масштаб фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции на Урале просто ужасает, - комментирует председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин. – Потребители буквально живут на вулкане, рискуя свой личной безопасностью и безопасностью близких, ведь от качества кабеля зависит не просто возможность обеспечения жилья электроэнергией. С ним связаны риски возгорания и пожаров, что ведет к необратимым последствиям. Использовать некачественный материал в строительстве и ремонте – означает закладывать мину замедленного действия в свой дом, ведь кабель – не то изделие, которое меняется часто".

Эксперты отметили, что о проблеме фальсификата весной этого года заговорили уже в Минстрое России, пообещав к 2023 году разработать систему отслеживания контрафакта. Эксперты настаивают и на корректировке законодательства в части ответственности за продажу некачественных подделок.

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Теги: контрафакт, фальсификат, кабель, экспертиза



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