СМИ: На Среднем Урале задержали подозреваемых в убийстве пропавшей туристки их Перми

Правоохранители задержали двух свердловчан по подозрению в убийстве 35-летней туристки из Перми Анастасии Пыхтеевой, которая перестала выходить на связь 30 мая текущего года. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на информированный источник.

По его словам, задержанными оказались 43-летний ранее неоднократно судимый Алексей Еремеев и 25-летняя Ольга Васева. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить, что именно они расплачивались банковской картой пропавшей в местном магазине. Более того, мужчина на данный момент находится под домашним арестом из-за следственных разбирательств по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Несмотря на это он вышел из дома и скрылся. Обнаружить подозреваемых удалось только сейчас - при них найдены вещи Пыхтеевой.

В СКР по Свердловской области и ГУ МВД по региону не стали комментировать ситуацию. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, пока не найден сам человек или его тело, правоохранители не могут не подтвердить не опровергнуть информацию о задержании подозреваемых.

Напомним, что на территории Свердловской области в Нижнесергинском районе пропала Анастасия Пыхтеева. По словам ее близких, 29 мая женщина направилась в Михайловск и должна была вернуться на следующий день, однако с тех пор путешественница на связь не выходила. По факту исчезновения 35-летней туристки из Перми на территории возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).