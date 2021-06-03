03 Июня 2021
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Долг бюджета Екатеринбурга перевалит за 3 миллиарда рублей

Дефицит бюджета Екатеринбурга вырастет сразу  на 1,3 миллиарда рублей.  В 2021 году расходы составили 53 млрд. 370 млн. рублей, в то время как доходы составили лишь 50 млрд. 375 млн. рублей. Такой информацией на заседании постоянной комиссии по бюджету и экономической политике Екатеринбургской гордумы  поделилась начальник департамента финансов администрации Анна Турунцева. Таким образом, дефицит бюджета превысит 3 миллиарда рублей, передает Накануне.RU.

Расходы бюджета уральской столицы в этом году увеличат на 4,5 миллиарда рублей, из них 275 миллионов рублей направят на поддержку субъектов бизнес сферы, пострадавших из-за ковидных ограничений, 210 миллионов рублей — на капитальный ремонт бассейнов в рамках подготовки к Универсиаде-2023, 143 миллиона рублей — на замену лифтов, 149 миллионов рублей — на ликвидацию несанкционированных свалок.

Также 100 миллионов рублей будут направлены на приобретение коммунальной техники, 124 миллиона рублей — на организацию транспортного обслуживания, 3 миллиона рублей — на приобретение комплекта для разогрева термопластика, необходимого для нанесения дорожной разметки. Кроме того, планируется уменьшить финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем на 65 миллионов рублей.

 

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Теги: бюджет, Екатеринбург, Анна Турунцева



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