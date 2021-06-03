03 Июня 2021
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Металлургический завод, цех, плавка (2021) | Фото: Накануне.RU

В России может появиться "Ночь заводов"

Скоро в России может появиться "Ночь заводов" по аналогии с "Ночью музеев". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме рассказала комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова.

По ее словам, за 10 лет работы биеннале в Екатеринбурге удалось сделать тему индустрии модной.

"Сейчас мы работаем в 36 городах федерального округа. "Урал - опорный край державы" - раньше это не отзывалось в душе. Говорить об этих ценностях языком современного искусства - это говорить то же, но по-другому. Мы готовим уже шестую биеннале. Заводы нуждаются в культурной повестке, где можно не просто "попить пива красиво", а чувствовать смысл территории. Это и есть работа художника. Нам удалось сделать это на биеннале в Екатеринбурге", - рассказала Алиса Прудникова.

IV Уральская индустриальная биеннале современного искусства, пресс-конференция, Алиса Прудникова(2016)|Фото: Накануне.RU

Она выразила уверенность, что "креативную индустриализацию мы в нашей стране разовьем". И выступила с предложением.

"Предлагаю сделать "Ночь заводов", по аналогии с "Ночью музеев". Культурные проекты должны получить медийную поддержку и федеральный охват. Надеюсь, что она появится уже в этом году", - добавила Прудникова.

Присутствовавший на сессии генеральный директор УК "Металлоинвест" Назим Эфендиев поддержал эту идею.

"Музеи не работают по ночам. А вот металлургические предприятия и так работают круглосуточно", - отметил он.

Напомним, ранее были названы площадки Уральской индустриальной биеннале современного искусства, которая состоится в 2021 году.

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Теги: Ночь заводов, Прудникова, биеннале



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