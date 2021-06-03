Силуанов: ФНС стала настолько крутая и технологичная, что сподвигает нас поменять Налоговый кодекс

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили проблему налогов. В своем послании Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что, возможно, налоговой системе нужна будет "подстройка".

На форуме обсуждали, чего бизнес ждет от "поднастройки", и оказалось - снижения налогов и большей предсказуемости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников считает, что ни снижать, ни повышать налоги не стоит, но можно корректировать некоторые вопросы. Малый и средний бизнес, на которые попал самый большой удар ковидного 2020 года, страдает от тяжести налогового бремени.

Но на форуме сосредоточились на цифровых методах сбора налогов. Прозвучало предложение подготовить новую редакцию Налогового кодекса, которая учитывала бы технологические введения, чтобы перейти от детального плана по сборам налогов просто к принципу разумности и достаточности. На форуме выступил министр финансов Антон Силуанов, он сказал, что Федеральная налоговая служба стала настолько крутая и технологичная, что сподвигает поменять Налоговый кодекс.

"Мы готовы упросить для налогоплательщика администрирования, будет больше мотивации работать лучше и платить больше налогов", - сказал Антон Силуанов.