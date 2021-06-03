03 Июня 2021
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Константин Богомолов (2021) | Фото: forumspb.com

Режиссер Богомолов высказался за декоммерциализацию государственных театральных вузов

Художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов высказался за прекращение коммерциализации в государственных театральных вузах, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это уже по 20-летнему опыту всегда плохое образование. Это плохо подготовленные ребята, как правило. Этот бизнес приводит к тому, что по 40 человек на курсе, что просто запредельно, им не могут обеспечить качественное творческое образование. Это просто в сбор денег превращается", - заявил режиссер на ПМЭФ.

В рамках сессии "Культурные коды новой реальности" он также рассказал о том, как пандемия повлияла на театры и творческую деятельность. С одной стороны, пандемия потребовала быть сосредоточеннее и умнее, привыкать к новым реальностям, потому что залы пустовали, все было онлайн, поэтому и отдачи от зрителей не было. С другой стороны, были и плюсы, потому что многие спектакли теперь есть в цифровом формате, это просто удобно, и в целом пандемия показала, что связь между зрителем и театром не теряется.

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Теги: Константин Богомолов, образование, вузы, экономика, театр, культура



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