Аккаунт журналистки на "Госуслугах" взломали через Центр обработки данных "Единой России"

Журналистка Арина Бородина рассказала о взломе своего аккаунта на портале "Госуслуги". Ей изменили адрес регистрации и постоянного места жительства с Москвы на Челябинск. Доступ к её личному кабинету предположительно получил Центр обработки персональных данных "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

О взломе Бородина узнала, когда зашла в личный кабинет, чтобы внести данные своего нового загранпаспорта. Она увидела, что в графе регистрация и постоянное место жительства у нее вбит другой адрес – город Челябинск, с указанием улицы, дома и квартиры. Все остальные данные не были изменены.

"27.05.21 16:40:23 Вход в систему Центр обработки персональных данных Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Ко мне в Личный кабинет на Госуслугах заходила зачем-то "Единая Россия". Они что, за меня голосовали на праймериз в Челябинске?! Заменили заодно на моей странице адрес и даже не стали скрываться и оставили эту челябинскую "прописку" мне на память?! Или кто-то наоборот это делает сознательно, таким образом засвечивая "Единую Россию" как взломщика государственного портала?!", - написала Бородина на своей странице в Facebook.

Такая же ситуация произошла с Марией Ивановой, ее тоже прописали в Челябинске.

Ранее о взломе аккаунта на "Госуслугах" рассказала Диана Забелина. Мошенник пытался изменить номер телефона в личном кабинете.

"Попал он через систему "Центр обработки персональных данных Всероссийской политической партии "Единая Россия", к которой я никакого отношения никогда не имела, и не предоставляла согласие на использование своих данных этому сайту. В графе "Выданные разрешения" я обнаружила, якобы мною выданное разрешение центру обработки перс данных партии "ЕР" на использование всех моих данных, зарегистрированных на госуслугах! (опять же, конечно я этого не делала)", - сообщила она в Facebook.

Оперативно получить комментарий в челябинском региональном отделении "Единой России" не удалось, в пресс-службе не ответили на телефонный звонок.