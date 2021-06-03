Маргарита Симоньян не хочет оставаться "голой и босой"

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян полагает, что в России надо создать не только свои аналоги YouTube и Instagram, но и свои гаджеты и даже "свой интернет". Она не пояснила, что подразумевает под последним.

По мнению Симоньян, создание цифрового суверенитета не менее важно, чем продовольственная и фармацевтическая безопасность. "Мы не можем в этом плане оставаться голыми и босыми", - пояснила журналистка, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Она привела в пример Китай: Симоньян считает, что у китайцев аналоги самых известных мировых сервисов получились "намного круче".