Вскоре мы получим инфраструктурный кредит на Северный широтный ход, - глава Ямала - на ПМЭФ

Инфраструктурный кредит на Северный широтный ход проходит стадию финального обсуждения на Петербургском международном экономическом форуме. Вскоре появятся соответствующие документы. Об этом губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил на ПМЭФ в рамках сессии "Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодняшняя наша повестка – Арктик СПГ-2, проект – в графике, работаем с Мурманской областью. Радуют инфраструктурные проекты. Например, строительство аэропорта Нового Уренгоя. Ранее власти округа планировали вложить 3 млн руб., но в результате конкурса победила другая компания и власти округа не вкладывают ни рубля", - сказал Артюхов.

Он уточнил, что после внедрения президентом система инфраструктурных кредитов (Владимир Путин сообщил о новой мере поддержки в рамках послания Федеральному собранию) такой транш получить Северный широтный ход.

"Тут, на ПМЭФ, обсуждаем последние нюансы и вскоре будут появляться документы", - сказал Артюхов.

Северный широтный ход – железная дорога в 700 км, соединяющая Северную и Свердловскую железные дороги. Правительство Ямала согласовало проект строительства Северного широтного хода с "РЖД" в октябре 2017 г. ЯНАО инвестирует в строительство автомобильной части моста через Обь и передаст в федеральную собственность необходимые для строительства земельные участки.