В Минобороны заявили о втягивании стран в новую холодную войну

В Минобороны России заявили, что в мире начинается новая холодная война, идет доктринальное определение противников.

По словам заместителя министра обороны Александра Фомина, в ведомстве отмечают тенденцию втягивания стран в новую холодную войну, разделения государств на "своих" и "чужих".

Замглавы Минобороны считает, что сейчас вместо международного права навязывается новый порядок, который основан на "неких правилах, неизвестно кем предложенных и поддержанных".

Противоборство проникает и в новые сферы — киберпространство и космос, а это приведет к изменению методов ведения войны, добавил Фомин в интервью телеканалу RT.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил в своей статье о возвращении России и США к холодной войне. Медведев констатировал, что отношения стран фактически перешли от соперничества к конфронтации: "По сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности".