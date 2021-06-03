03 Июня 2021
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Экономика В России
Александр Жаров, глава Роскомнадзора (2012) | Фото:ria.ru

Жаров попросил "по-доброму" относиться к Rutube и отечественному аналогу Tik Tok

Глава "Газпром-медиа" Александр Жаров анонсировал появление новых опций и оригинального контента на видеоплатформе Rutube будущей осенью.

Холдинг владеет хостингом уже полгода, за это время, по словам Жарова, был полностью изменен интерфейс – его сделали в соответствии с пожеланиями пользователей. Осенью же добавится, например, функция монтажа видео, будут и новые возможности монетизации контента, пообещал Жаров, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Также Жаров анонсировал выход осенью вертикальной видеоплатформы для мобильных устройств, на которой будут опции, недоступные на аналогичных сервисах вроде Tik Tok или Likee.

Жаров призвал россиян активнее пользоваться этими сервисами, чтобы они могли стать национальными и составить конкуренцию YouTube: "Я полагаю, что когда мы будем по-доброму относиться к национальным продуктам, они заживут".

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Теги: александр жаров, газпром-медиа, rutube, видеохостинг



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