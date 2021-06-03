03 Июня 2021
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Макс Корж (2019) | Фото: vk.com/ksunich

Макс Корж перенес свой концерт в Екатеринбурге на месяц

Российский исполнитель Макс Корж сообщил о переносе концерта в Екатеринбурге на 17 июля. Об этом музыкант рассказал своим фанатам в Instagram.

"Родные, в Екатеринбурге на данный момент еще действуют ограничения на массовые мероприятия. В течение месяца ожидается отмена ограничений, но ждать до последнего дня мы не можем. Поэтому концерт переносим на 17 июля этого же года на том же стадионе", - пишет музыкант.

Напомним, что концерт Макса Коржа в уральской столицы должен был состояться 12 июня на сцене стадиона "Екатеринбург-Арена". Стоимость билета – 1,9 тыс. руб.

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Теги: коронавирус, Макс Корж, концерт, Екатеринбург



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