Инвестиции в модернизацию нефтеперарабатывающего завода, создание крупного логистического центра - первые итоги работы на ПМЭФ-2021 делегации Кубани

ПМЭФ-2021, который проходит со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге, уже стал площадкой, где региональные делегации заключают соглашения и подписывают декларации о проектах, которые станут драйвером развития территорий. Делегацию Краснодарского края возглавляет губернатор Вениамин Кондратьев.

Сегодня, 3 июня в рамках работы форума губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук обсудили условия реализации на Кубани масштабного инвестпроекта - создание логистического центра компании в Краснодаре, первую очередь которого построят уже до конца 2021 года.

"Создание кластера легкой промышленности важный проект для всей краснодарской агломерации. Он положительно повлияет на развитие экономики региона, в перспективе даст жителям более 15 тысяч рабочих мест, стабильную зарплату и уверенность в завтрашнем дне. Мы уже наблюдаем спрос на площадки индустриального парка со стороны кубанских производителей. С вашей помощью они смогут реализовывать свою качественную и полезную продукцию на электронных площадках, в том числе – за рубежом. Около 20 малых швейных производств в Краснодаре и близлежащих районах уже выразили готовность стать вашими резидентами", – сказал Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, промышленный парк будет расположен на площади более 65 га в Краснодаре. Региональные власти серьезно помогают реализации проекта, который принесет краю новые возможности для развития бизнеса , участок для строительства предоставили «Вайлдберриз» без торгов. Кроме того, компания и все резиденты промпарка смогут рассчитывать на федеральные и региональные меры поддержки в виде налоговых льгот.

Накануне соглашение о возведении гостиничного комплекса в Сочи стоимостью более 3,6 млрд рублей было заключено на площадке ПМЭФ-21. Подписи в документе поставили вице-губернатор края Александр Руппель и генеральный директор НАО «Красная Поляна» Андрей Круковский. Инвестиционный проект подразумевает строительство гостиничного комплекса Шале на 20 домов. Его планируют реализовать в поселке Эсто-Садок в течение трех лет. Напомним, что губернатор Вениамин Кондратьев заявлял, что большую часть инвестиционных соглашений край планирует подписать в курортной отрасли – их общая сумма составит порядка 70 млрд рублей.

Также 3 июня было подписано соглашение кубанских властей с аналитическим центром при Правительстве РФ. Согласно этому соглашению, центр окажет содействие региону в выработке изменений в региональной Стратегию развития – 2030 с учетом новых федеральных социально-экономических инициатив.

"До конца года нам предстоит отразить их в Стратегии развития Краснодарского края – 2030. Рассчитываем на помощь экспертов Центра в этой работе. Кроме того, с вашей помощью мы будем иметь доступ к лучшим практикам других регионов и правительства, сможем использовать их опыт и эффективные управленческие решения, в том числе, в реализации национальных проектов. В 2021 году в регионе на них предусмотрено 46,7 млрд. рублей. Нам важно понимать, как другие регионы применяют успешные механизмы, как реализовывают программы", – сказал Вениамин Кондратьев на церемонии подписания соглашения.

Еще одно важное для развития края соглашение подписали сегодня в рамках ПМЭФ-2021 губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор АО «ФортеИнвест» Саид Гуцериев, генеральный директор ООО «Афипский НПЗ» Алексей Сидоров.

Соглашение предполагает инвестиции в обновление Афипского нефтеперерабатывающего завода в размере более 46 млрд рублей. Такая модернизация позволит довести производство чистых нефтепродуктов до 75%. Напомним, в мае 2021 при кураторстве АО «ФортеИнвест» произошло объединение Афинского и Краснодарского НПЗ.

"Сейчас вы инвестируете 46 млрд рублей в модернизацию завода, что позволит работать еще более качественно. Нам нужно переходить от сырьевого производства к переработке и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью", – сказал в ходе церемонии подписания соглашения Вениамин Кондратьев.

Также губернатор Кубани акцентировал внимание на том, что при реконструкции необходимо уделять повышенное внимание экологической безопасности.

"Увеличение доли производства чистых нефтепродуктов важно и для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Жители близлежащих населенных пунктов должны быть в этом уверены", – отметил губернатор.

Добавим, что ключевая тема участия Краснодарского края в Питерском форуме – развитие экспортных возможностей региона. В 2021 году экспозиция Кубани на площадке ПМЭФ составил 1600 кв. метров, это на две трети больше, чем раньше. Стенд состоит из 3 функциональных зон. Самая большая - инвестиционный ресторан на 100 посадочных мест в основном зале, на входе которого витрины с кубанской продукцией. Вторая зона – переговорные комнаты для деловых встреч. Третья – конференц-зал на 60 мест. Запланировано на площадке Краснодарского края 10 официальных мероприятий форума. Презентационные материалы сфокусированы на трех ключевых направлениях - экспорт промышленных товаров, продукции АПК и туристических услуг.