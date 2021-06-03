Решетников: Рентные доходы нужно направлять на инвестиции

На Петербургском международном экономическом форуме обсудили проблему налогов. Новые условия, в которых работает бизнес, требуют изменений в налоговой системе. Но можно ли ограничиться только созданием новых удобных сервисов и форматов? Ведь главный вопрос вовсе не в администрировании, а в непосильной налоговой нагрузке, которая лежит на потерпевшем за ковидный год убытки малом и среднем бизнесе. И обязательства по использованию ККТ и внедрение маркировки, как мы знаем, не способствовали улучшению условий для развития бизнеса. Об этом и многом другом говорили эксперты ПМЭФ, передает корреспондент Накануне.RU.

Президент в своем послании заявлял о том, что, возможно, надо "донастроить" налоговую систему, напомнили во время беседы. Министр экономического развития Максим Решетников сказал, что обсуждение налоговой политики надо начинать с целей. По его мнению, налогообложение не должно тормозить развитие бизнеса, но сегодня оно дестимулирует многие компании.

Есть вопрос рентных доходов - как сделать так, чтобы они были направлены на инвестиции, это тоже одна из задач. Изменения тут могут коснуться в первую очередь крупных сырьевых и промышленных корпораций, которые извлекают доходы из природной и экологической ренты, направляя их на выплату дивидендов, как это случилось с металлургическими компаниями в 2020-2021 годах.

При этом Решетников заявил, что не сторонник изменения налоговой нагрузки, сейчас, когда мы выходим из кризиса, повышение бремени подкосит экономику, а занижение - подточит бюджеты регионов.

"Действительно, не надо налоговыми инструментами решать все проблемы, одна из стратегий правительства - оптимизация вопросов промышленного строительства, - сказал Решетников. - Мы с одной стороны имеем на сопоставимую фабрику, которую мы из Европы сюда переносим, на 20% выше CAPEX, потому что другие требования, нужно больше пространства, по промбезопасности имеем повышенный CAPEX, на это накладываем повышенную процентную ставку, а потом думаем, чем нам это компенсировать с тем, чтобы инвестиции были интересны. Во многом компенсируем энергоносителями, а потом начинаем добивать налоговой системой и делаем скидки".