03 Июня 2021
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Северный морской путь (2017) | Фото: minvr.ru

Мы близки к тому, чтобы сделать Северный морской путь круглогодичным, - Чекунков

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в рамках выступления на ПМЭФ в рамках сессии "Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности" отметил важность Арктики в мире, приведя в пример, в частности, объявление Китая себя околополярной державой. Также он заявил о круглогодичном движении по Северному морскому пути, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Похожего между Арктикой и Дальним Востоком много. Приняты основополагающие документы. Например, основа государственной политики в Арктике. Люди, экономика, экология – темы, которые затронуты в Арктике. Экономические проекты, которые ранее были полуфантастическими, реализуются. Ощущение, что мы стоим на пороге большого перелома на Северном морском пути, близки к круглогодичному его статусу", - сказал Чекунков.

Специальный представитель по вопросам развития Арктики, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", заместитель председателя, Государственная комиссия по вопросам развития Арктики Владимир Панов уточнил, что грузоперевозки по Северному морскому пути выросли за последние годы в четыре раза.

"Грузоперевозки по Северному морскому пути с 2014 г. выросли в восемь раз – с 8 до 33 млн т. Танкеры могут возить грузы, если толщина льда – 1-4 м", - сказал Панов.

Напомним, Северный морской путь может выйти на круглогодичную навигацию в конце 2023 г. Такое заявление сделал председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Теги: Алексей Чекунков, Северный морской путь



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