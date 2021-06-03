03 Июня 2021
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Экономика В России
Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава Минсельхоза: С ростом цен мы справились

Российские власти справились с ростом цен, считает глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

В интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ министр заявил, что решения правительства привели к стабилизации стоимости основных социально значимых товаров.

"С ростом цен мы справились, - сказал Патрушев. - В случае необходимости будут приниматься дополнительные меры".

Министр также сообщил, что ведутся переговоры о создании интервенционного фонда зерна и создании интервенционного фонда по сахару.

Стоит отметить, главы Минфина, Минэкономразвития и Центробанка сегодня хором критиковали применение административных мер по сдерживанию цен на некоторые продукты на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Так, глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что опосредованно заключенные между производителями и продавцами договоры оказали минимальное влияние на инфляцию ("несколько десятых процентного пункта"), при этом стоимость смежных товаров даже выросла.

Сторонников административного регулирования цен в правительстве нет совсем, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

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Теги: дмитрий патрушев, минсельхоз, рост цен



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