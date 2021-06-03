Депутаты КПРФ помогут жителям частного сектора на Уктусе отстоять свои дома перед властями

Представители свердловского отделения партии КПРФ встретились с жителями частного сектора микрорайона Уктус в Екатеринбурге, чьи дома планируется снести для строительства 10 многоквартирников. Сейчас в секторе находится 54 частных дома, в которых уже полвека проживает часть екатеринбуржцев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе отделения партии, городская администрация внесла на общественные обсуждения вопрос об изменении участка на ул. Якутской, Шатровой, Патриотов и Яблоневой с категории Ж-2 (индивидуальное жилищное строительство) на Ж-5 (многоквартирные дома). Для личной беседы с жителями квартала приехали первый секретарь свердловского обкома КПРФ, депутат заксобрания Свердловской области Александр Ивачев и депутат гордумы Екатеринбурга Олег Гордеев.

"Мы будем отстаивать права жителей в правовом и политическом поле. Мы уже подготовили обращение в администрацию Екатеринбурга с просьбой не менять категорию разрешенного использования. Его подписали проживающие здесь люди. Также будем доводить до членов городской комиссии по землепользованию мнение жителей этого квартала. Они не хотят переезжать ни в другие районы, ни в многоквартирные дома. Это их право, и с ним городские чиновники обязаны считаться", - уверен первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

Проблема не только в нежелании людей покидать свою маленькую родину, но и в нынешнем состоянии поселка. На данный момент рядом работает только три детских сада, мест в которых уже не хватает. С вместимостью единственной, почти 100-летней школы тоже проблема: сейчас в ней занимается 1,5 тыс. учеников, вместо предусмотренных 700. В данном контексте жители боятся представить, насколько сильно может усугубиться ситуация при возведении в микрорайоне сразу нескольких 20-этажных домов.

Сомнения в перспективной застройке вызывает не только инфраструктура, но и расположение самого поселка. По словам представителей партии, одна из основных дорог, ведущих в микрорайон, юридически таковой не является и проложена прямо над сетями магистральной канализации. Из этого следует, что дорога находится в эпицентре санитарной зоны, и любая протечка сетей, фактически перекроет ее на неопределенное время. Именно по этой причине покрытие участка и вовсе никогда не ремонтировалось, а освещение не может появиться в принципе.

"Как только категорию разрешения использования земельных участков переведут под многоквартирные дома, жители частного сектора уже в полной мере не смогут владеть своими участками. Им не дадут узаконить постройки, получить разрешение на строительство на своих же участках, или реконструкцию уже имеющихся объектов. Это всё будет не соответствовать правилам новой категории", - добавил юрист свердловского отделения КПРФ и депутат гордумы Олег Гордеев.

В областном отделении КПРФ заявили, что собираются бороться с захватом земель и домов простых свердловчан.

Напомним, что Уктус не единственный участок в Екатеринбурге, где частные дома собираются снести под многоэтажную застройку. Жители Уралмаша, проживающие в частных домах в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи, обратились в администрацию Екатеринбурга с просьбой не переводить данную территорию с категории Ж2 на Ж5 и не превращать в землю под многоэтажную застройку.

История борьбы частников с застройщиками стартовала еще в 2019 г. Мэрия Екатеринбурга объясняет выбор территории под высотную застройку хорошо развитой транспортной сетью, что позволит с комфортом проживать в районе гораздо большему количеству людей. Инициатором застройки выступила компания "Астон. Екатеринбург", которая и принялась за подготовку проекта, несмотря на то, что жители частного сектора были категорически против.