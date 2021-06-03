03 Июня 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Первый открытый агломерационный медиафорум &quot;Открытый город&quot;, Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске улицу Мира украсят деревья и кустарники

В рамках ХVIII Международной акции "Спасти и сохранить" в Нижневартовске состоится посадка деревьев и кустарников на улице Мира в створе улиц Героев Самотлора и Салманова. Мероприятие по озеленению также станет завершающим этапом "Экологической недели добра", которая проходит в округе с 31 мая по 6 июня, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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Присоединиться к акции может каждый житель города. Сбор участников состоится в 13.00 4 июня по адресу улица Героев Самотлора, 20 (в районе парковки).

"На данном участке по улице Мира согласно плану озеленения Нижневартовска на 2021 г. высадим калину, спирею, рябинник – по пять кустарников каждого вида, а также более 120 кустарников кизильника, - рассказала специалист-эксперт управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска Инна Луняк, - Растение нетребовательно к почве и свету, устойчиво к пыли, загазованности, засухе и морозам. Кустарник отличает пышное цветение весной, а осенью его листья приобретают яркую окраску. Такие особенности кизильника радуют глаз".

В течение весенне-осеннего сезона за насаждениями на улично-дорожной сети и на территории общественных пространств Нижневартовска будут ухаживать специалисты управления лесопаркового хозяйства. Будет реализован полный комплекс работ (формовочная и санитарная обрезка, регулярный полив и прополка, в первой половине лета – подкормки комплексными удобрениями и растворами, защита от болезней и вредителей).

"Экологическая неделя добра в Югре", в рамках которой 4 июня пройдет посадка деревьев и кустарников на улице Мира, включает более 30 различных мероприятий и акций. Они сегментированы для разных целевых и возрастных аудиторий.

Организаторами мероприятия выступили правительство Ханты-Мансийского автономного округа, Фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры", а также добровольческие объединения и социально ориентированные некоммерческие организации автономного округа.

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Теги: деревья, кустарники, Спасти и сохранить



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