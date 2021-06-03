Попова рекомендовала носить маски, чтобы не заразиться "черной плесенью"

Так называемая "черная плесень" – грибковое инфекционное заболевание мукормикоз – опасна при ослабленном иммунитете, поэтому для предотвращения заболевания важно носить маски, передает РИА Новости со ссылкой на главного санитарного врача России Анну Попову.

В России пока не выявлено этой тяжелой инфекции, следующей следом за волнами коронавируса. Вспышка произошла в Индии, где совпали и сильнейшая волна COVID-19, и плачевная санитарная обстановка. Также случаи "черной плесени" зафиксированы в Иране и Египте.

Заболевание крайне опасно – вызывающий его грибок устойчив практически ко всем антибиотикам, быстро распространяется, поражает внутренние органы, из-за чего их приходится удалять. Без жесткого и быстрого лечения смертность составляет практически сто процентов.