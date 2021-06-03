03 Июня 2021
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дача коттедж (2007) | Фото: Накануне.ru

"Страдают инвесторы и граждане": в Росреестре пообещали исправить 4,5 млн кадастровых ошибок

В кадастре накопилось 4,5 млн реестровых ошибок. Некорректные сведения о земельных участках, их границах и назначении приводят к множеству земельных споров. На Петербургском международном экономическом форуме руководитель Росреестра Олег Скуфинский рассказал о наведении порядка в кадастре и новых электронных картах с полной информацией об участках, передает корреспондент Накануне.RU.

Росреестр подписал с главами всех российских регионов дорожные карты о создании полного и точного реестра. "Губернаторы заинтересованы в полноте этой информации. Только эта работа даст прямые доходы в бюджет более 200 млрд руб.", — заметил Скуфинский.

Сегодня реестр далек от идеала. "К концу 2022 г. мы соединим в одной программе комплексную опорную геодезическую сеть страны. Отсутствие такой системы приводит к реестровым ошибкам. В кадастре содержится 4,5 млн накопленных реестровых ошибок. Страдают инвесторы, страдают граждане, возникает множество земельных споров. Мы наведем порядок в этом вопросе", — отметил спикер.

В планах Росреестра — создать единую "электронную картографическую основу страны". "Мы планируем сформировать единую цифровую платформу пространственных данных", — прокомментировал Скуфинский.

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Теги: Росреестр, кадастр



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