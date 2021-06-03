03 Июня 2021
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Экономика
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков прокомментировал отказ от доллара в ФНБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя намерение снизить долю доллара в ФНБ до нуля, заявил, что это решение принимает правительство.

"Это нужно спрашивать министра финансов", - ответил представитель Кремля на просьбу пояснить политическое значение этого шага.

По словам Пескова, процесс дедолларизации виден невооруженным глазом, он происходит во многих странах мира, которые беспокоятся по поводу надежности основной резервной валюты, передает РИА Новости.

О том, что Минфин России в течение месяца изменит структуру ФНБ, полностью выйдя из доллара и добавив золото, сообщил глава министерства Антон Силуанов.

Ранее американская валюта составляла 35% от активов Фонда национального благосостояния. Теперь же активы распределят так: доллар 0% (ранее 35%), евро 40% (ранее 35%), юань 30% (ранее 15%), золото 20% (ранее 0%), британский фунт 5% (ранее 10%), йена 5% (как и раньше).

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Теги: дмитрий песков, фнб, доллар



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